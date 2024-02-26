الإثنين 26 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

شُعبة الحراسة ونقل الأموال تناقش تطبيق الحد الأدني للأجور لتطوير قطاعها

بوابة الوفد الإلكترونية

عقدت شُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم قطاعها من بينها تطبيق الحد الأدني للأجور وتكاتف الشركات للاتفاق علي تكلفة شبه موحدة للتعاقد مع العملاء في القطاعين العام والخاص.

txt

غرفة القاهرة تشارك في الاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية والتركية (صور)

txt

محافظ القليوبية ورئيس الغرفة التجارية يفتتحان معارض "أهلا رمضان" بشبرا الخيمة

 


وقال الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشُعبة إن اجتماع الشعبة يأتي ضمن خطة التطوير والتنمية التي تسعي الشُعبة إلى تنفيذها لمواكبة التطورات الحالية طبقا لتوجهات الدولة بتنمية كافة القطاعات، وهو الأمر الذي نبحثه بشكل علمي وعملي في الشُعبة حتي يكون التنفيذ بناءً علي أطر صحيحة وطبقًا للوائح والقوانين المنظمة.


وقال وائل البسيوني نائب رئيس الشُعبة إن المباحثات والاجتماعات مستمرة بالشُعبة لتطوير هذا القطاع بما يتناسب مع الظروف الحالية والارتقاء بأفراد الأمن من حيث الأجور ، والنهوض بفكر العمل وتطويره نظرًا لأهمية هذه المهنة وحتمية تطويرها بشكل مستمر طبقا لمتطلبات المرحلة الحالية.

مواد متعلقة

الغرف العربية: إنشاء ممر لوجستي يربط ميناء صحار بالموانئ العربية عبر مصر ويصل إلى الصين

الغرف التجارية: توفير أجود السلع بأسعار مخفضة في معارض أهلًا رمضان (فيديو)

غرفة القاهرة تشارك في الاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية والتركية (صور)
الجريدة الورقية