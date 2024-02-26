رئيس جامعة الأقصر يفتتح قاعة الدكتورة وفاء عبد المقصود تخليدًا لذكراها

شهدت كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، افتتاح، قاعة ومرسم الأستاذة الدكتورة وفاء عبد المقصود، رئيس قسم الجرافيك الأسبق؛ تقديرًا لجهودها، وتخليدًا لذكراها، بحضور الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، يرافقه الأستاذ الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة أسرتها، والسادة وكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس وزملائها، وطلابها.

أكد الأستاذ الدكتور حمدي حسين، أن هذا الافتتاح جاء تكريمًا لمسيرة الأستاذة الدكتورة وفاء عبد المقصود، وحرصًا من الجامعة على تكريم أبنائها من العلماء والباحثين.

وأوضح الأستاذ الدكتور أحمد محيي، أن هذا الافتتاح جاء بعد قرار مجلس الكلية باتخاذ قرار لتخصيص قاعة تدريس باسم الراحلة الدكتورة وفاء عبد المقصود، عرفانًا بما قدمته خلال مسيرتها العلمية، حيث كانت مثالًا للعطاء والتفاني في العمل.

وأضاف عميد الكلية أن مجلس الكلية قد اقترح اطلاق اسمها على إحدى قاعات التدريس بالكلية، وهو الأمر الذي قوبل باستجابة سريعة من السيد رئيس الجامعة، وتمت الموافقة على تخصيص القاعة من خلال مجلس الجامعة، والتي تم افتتاحها اليوم، متضمنة مجموعة أعمال خاصة بالدكتورة وفاء عبد المقصود، كما تم عرض برنامج تلفزيوني للراحلة خلال الافتتاح.

وكانت الدكتورة وفاء عبد المقصود، تخرجت في كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا عام 1996، وعينت معيدة بقسم الجرافيك بفنون الأقصر في ذات العام، وتولت رئاسة قسم الجرافيك، ثم رحلت عن عالمنا في يناير 2024، بعد صراع مع المرض.