غدا.. تخفيض ضغوط المياه عن قري مركزي طلخا ونبروه

اعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه سيتم تخفيض ضغوط المياه عن قري مركزي طلخا ونبروه غدا الثلاثاء من الساعة 9 صباحا حتي الساعة 2 مساء من ذات اليوم لاجراء اعمال صيانة داخل مرفق مياة طلخا.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناءا على التقرير الذى ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، حيث اوضح التقرير انه نظرا للقيام باعمال الصيانة المشار اليها سيتم تخفيض ضغوط المياة بقري مركز طلخا وقري مركز نبروه.

هذا وقد وجه "مختارلرؤساء مركزي طلخا ونبروه للتنسيق مع مسئولى شركة مياة الشرب والصرف الصحي لانهاء الاعمال خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة اخرى حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، واكد محافظ الدقهلية على اهمية اتباع الاصول الهندسية الواجبة لاعمال الصيانة المشار اليها.

هذا واهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني نطاق الوحدات المحلية المحلية القروية في كل من مركزي طلخا ونبروه وايضا جميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز بنطاق تلك الوحدات المحلية التابعة لرئاسة مركزي طلخا ونبروه ضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.