الرواق الأزهري بالإسكندرية يواصل المرحلة الثانية من اختبارات مقارئ المحفظين

يواصل الرواق الأزهري بمحافظة الإسكندرية، اختبارات المرحلة الثانية للمحفظين بمقارئ الرواق، حيث يؤدي ١٩٥ محفظا، الاختبارات من العاملين بالرواق الأزهري بمحافظات الإسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ، والتي تستمر لمدة يومين.

وفي سياق سابق أوضح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن مقارئ المحفظين بالرواق الأزهري، تُعقد في ١٧ محافظة على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى مراجعة القرآن الكريم كاملا، وحفظ ودراسة متون التجويد وإتقان الآداء، ارتقاءً بمستواهم العلمي، في مدة أربعة أشهر، هي مدة الدورة الواحدة.

الاختبارات تتم على ثلاث مراحل

وذكر الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر الشريف، أن الاختبارات تتم على ثلاث مراحل، يتم خلالها اختبار ١٠٢٩ محفظا في ثلاثة مقرات؛ المقر الأول بمحافظة سوهاج، ويضم محافظات سوهاج وأسيوط وقنا، بإجمالي متقدمين ١٩٠ محفظا، بينما تجري الاختبارات بالمقر الثاني الأسبوع المقبل بمحافظة الإسكندرية ويضم محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، بإجمالي متقدمين ١٩٥ محفظا، في حين تعقد الاختبارات في المقر الثالث بالجامع الأزهر في الأسبوع التالي حيث يتم اختبار ٦٤٤ محفظا من العاملين بالرواق الأزهري بالجامع الأزهر الشريف بفروع باقي المحافظات.

جدير بالذكر أن عدد الفروع بالرواق الأزهري برواق القرآن الكريم بالإسكندرية، يبلغ ٣١ فرعا يدرس به ٧٠٠٠ دارس، إضافة إلى ٣٠٠٠ دارس برواق العلوم الشرعية والعربية.

تأتي هذه الاختبارات بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وباعتماد فضيلة أ.د محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف أ.د عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر الشريف، كما تأتي الاختبارات برئاسة فضيلة الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف.