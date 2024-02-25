اختتام جلسات «الرواق الأزهري للطفل» بمركز شباب أبو حماد

أختتمت الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، الجلسة الرابعة والاخيرة لبرنامج «الرواق الأزهري للطفل والأسرة» بمركز شباب أبوحماد، وذلك بالتعاون مع الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة.

وتناولت الجلسة الرابعة من برنامج «الرواق الأزهري للطفل والأسرة» الموضوعات التى تم اختيارها، ومنها موضوع «حسن التعامل مع المجتمع» حاضر فيها الشيخ محمد عبد العظيم عبد الفتاح، الواعظ بمنطقة وعظ الشرقية.

وافتتحت منسقة الرواق هند نصر الجلسة بكلمة افتتاحية، تحدثت خلالها عن فكرة الرواق وأهميته للنشء والأسرة والمجتمع، ودور الأزهر فى تصحيح المفاهيم لدى النشء.

يشار إلى أن برنامج رواق الطفل والأسرة، تم في دورته الثانية للعام الثانى 2023/2024 داخل مراكز الشباب، ضمن بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، بهدف تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح، وتوجيههم التوجيه الامثل، وللرد على التساؤلات التى ترد فى أذهان الطفل والأسرة لأى أمر من الأمور الدينية والدنيوية، وذلك عن طريق كوكبة من المشايخ وأهل الدين من منطقة الوعظ بالشرقية.

وكان الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، قد وجه الطلاب فى كلمته الافتتاحية للموسم الثانى فى بداية انطلاقه، ناصحا للطلائع المشاركين بجلسات الرواق؛ بالإنصات الجيد، والاستفادة، ونقل المعلومات والمفاهيم الصحيحة من فضيلة الشيخ للبيت والاسرة والمدرسة، وحثهم على الحضور بالجلسات، التي ينفذها الرواق الأزهري على مستوى محافظة الشرقية، بحيث تعم الاستفادة لجميع أبناء مراكز الشباب في خمس إدارات فرعية، وفقا لبرنامج وخطة يتم التنسيق خلالها بين وزارة الشباب والرياضة والازهر الشريف.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن برنامج الرواق يتم تنفيذه على مدار خمسة أشهر بواقع مركز شباب بكل شهر، يحاضر فيها أربعة محاضرات كل جلسة بعنوان مختلف، وتم تنفيذ الشهر الاول بإدارة شباب الزقازيق غرب مركز شباب كفر الحصر، والشهر الثانى بمركز شباب العزيزية بإدارة شباب منيا القمح شرق، والشهر الثالث إدارة شباب الابراهيمية في مركز شباب شرقية مباشر، وجارى تنفيذ الشهر الرابع إدارة شباب أبو حماد، وسيتم تنفيذ الشهر الخامس في مركز شباب ناصر بإدارة شباب الزقازيق شرق.