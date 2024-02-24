الرواق الأزهري للنشء بالقليوبية يناقش قضية التعامل مع المجتمع

ناقش برنامج الرواق الازهري للنشء والذي تطلقة الإدارة العامة للنشء بوزارة الشباب والرياضة قضية التعامل مع المجتمع من خلال الندوة المنفذة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

يهدف البرنامج إلى تصحيح المفاهيم الدينية ، و تبصير النشئ نحو الطريق الصحيح ، و توجيه النشئ التوجيه السليم ، و الرد على التساؤلات التى ترد فى أذهان النشء فيما يخص القضايا الدينية والمجتمية وفقا لخطة وزارة الشباب والرياضة.

أقيمت فعليات الندوة بحضور فضيلة الشيخ عمر ابو النجا الواعظ بالأزهر الشريف ودار موضوع الندوة حول التعامل مع التغيرات الاجتماعية في الإسلام واهتمام الإسلام بحماية المجتمع وتقدمه وأهمية الإلتزام بالتعاليم الدينية الصحيحة لما لها من أثر كبير في تقدم وازدهار الأمم.

أشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية إلى التزام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بتنفيذ خطة الوزارة وتطوير العمل بها والسعي لتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية بين النشء والشباب بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة .