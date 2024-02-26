وزيرالتعليم ومحافظ الدقهلية يعقدان إجتماعا موسعاً بقيادات المديرية

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الإثنين اجتماعا موسعاً بقيادات مديرية التربية والتعليم بالدقهليه لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقه بالعملية التعليمية وكيفية تطويرها وخطة الوزارة القادمة في هذا الشأن.

جاء ذلك بحضور اللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية و خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار والدكتور محمود حجاج مدير الادارة العامة للدعم والتواصل ، وناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والمهندس هشام عطيه رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، وبعض أعضاء مجلس الشيوخ حازم ناصر نقيب الصحفيين بالدقهلية.

وأشار " المحافظ " الي أن الدقهلية محافظة عريقة انجبت لمصر الأعلام في شتي المجالات وعلي رأسها مجال التعليم علي يد ابو التعليم في مصر علي باشا مبارك الذي أصبح رمز تاريخي للتعليم بما قدمه لمصر .

ووجه " مختار " الشكر والتقدير لوزير التربية والتعليم علي دعمه الكامل لتطوير العملية التعليمية وتطبيق أنظمة تعليمية جديدة الهدف منها هو الوصول إلي جودة تعليمية متميزة .

ومن جهته أعرب الدكتور رضا حجازي في مستهل الاجتماع عن سعادته بزيارة محافظة الدقهلية مؤكدًا حرصه على حضور هذه اللقاءات التي تعزز ضمان تحقيق أهداف العملية التعليمية على مستوى الجمهورية.

واستعرض " وزير التربية والتعليم" الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير وضبط العملية التعليمية، حيث شدد الوزير على مواصلة تفعيل الغياب الإلكتروني، وحصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة، وخاصة المرحلة الإعدادية والثانوية، مؤكدًا على العمل على جذب الطلاب للمدرسة في إطار الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الوزارة، وموجهًا القائمين على المتابعة بالوزارة والمديريات بمتابعة المدارس خلال اليوم الدراسي لضمان ضبط العملية التعليمية داخل المدارس.

وأكد الدكتور " رضا حجازي " أيضا على ضرورة تعريف الطلاب بالمواد التعليمية والتدريبية التي أتاحتها الوزارة على موقعها الالكتروني مجاناً للطلاب بهدف مساعدتهم على التحصيل الدراسي وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

كما استعرض " وزير التربية والتعليم" الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر منصاتها المختلفة، مشيرا إلى أنه تم الاستعانة بأفضل المدرسين على مستوى الجمهورية في مجموعة قنوات مدرستنا لشرح الدروس والمناهج التعليمية، وإتاحة هذه الدروس على قنوات اليوتيوب، موجهًا باستغلال فترات المشاهدة والإعلان عن جداولها داخل المدرسة لتعظيم استفادة الطلاب منها.

وفي هذا الإطار أكد الدكتور " رضا حجازي " على دور إدارة الدعم والتواصل بالوزارة، في متابعة هذه الإجراءات وايصال كافة المعلومات عنها للطلاب بالمدارس، مشيرا إلى أن إدارة الدعم والتواصل عقدت 16 ندوة خلال أقل من شهر بمختلف الادارات التعليمية بالمحافظة للتعريف بالمواد التعليمية والتدريبية للطلاب وتوضيح كافة مميزات هذه المواد وقياس ردود الأفعال حولها؛ وذلك من أجل التطوير والتحديث المستمر.

كما أكد " وزير التربية والتعليم" على أهمية الالتزام بممارسة الأنشطة من خلال تطبيق اليوم الرياضي والثقافي والفني والذي يعمل على جذب الطلاب للمدارس، واكتشاف الموهوبين.

كما وجه الدكتور " رضا حجازي " بمواصلة تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي في المحافظة، من خلال اختيار أفضل المعلمين الأكفاء المتميزين بكل إدارة تعليمية، واختيار أفضل مدارس بكل إدارة تعليمية تضم مدرجًا أو مسرحًا كقاعة تتناسب مع تلقي الطلاب للمجموعات.

وأشار " الوزير " إلى أن هناك نماذج ناجحة فى التعليم المصري، ومن بينها نموذج المدارس الرسمية الدولية "IPS" والتى تقدم خدمة تعليمية متميزة، بتكلفة مناسبة، وكذلك مدارس مصر المتكاملة لغات "EILS" والتي تم افتتاح ٤ مدارس منها، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في هذه النماذج التعليمية بمختلف المحافظات، والتى تضم معامل للغات، وتعتمد على الأنشطة كالتوكاتسو، والمهارات الحياتية والتعامل مع الأقران، والمشروعات البحثية.

وأكد الدكتور " رضا حجازي " على الاهتمام بتطوير هذه المدارس من خلال اختيار المعلمين الأكفاء، والبنية التحتية المناسبة، والتأكيد على التواصل مع أولياء الأمور، وتفعيل الأنشطة التعليمية، وأداء الطلاب الأكاديمي داخل المدرسة.

كما وجه" وزير التربية والتعليم " لمديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة بتقديم كافة سبل الدعم لمديرى المدارس الجدد في إطار المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"، ونقل الخبرات إليهم ومتابعتهم بشكل متواصل.

كما تطرق الدكتور " رضا حجازي " لمسابقة 30 ألف معلم، واطمأن على تسكين الدفعة الأولى فى المحافظة واستقرارهم، مؤكدًا على أن النهوض بالعملية التعليمية يتحقق بمعلمين على درجة عالية من التفتح والقدرة على الإدارة والتفهم، وامتلاك المهارات التى تؤهلهم للتدريس، مؤكدا أنه سيتم منح فرصة أخرى للمعلمين الذين لم يجتازوا التدريبات من الدفعة الأولى، لإعادة اجتياز التدريب .