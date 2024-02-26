الهلال يهزم الاتفاق ويحافظ على صدارة الدوري السعودي

فاز الهلال خارج ملعبه على مضيفه الاتفاق بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري السعودي.

سجل سافيتش هدف الهلال في الدقيقة 39وأضاف سالم دوسري الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

بهذه النتيجة ينفرد الهلال بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، برصيد 59 نقطة، فيما يأتي الاتفاق في المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

التقى الهلال والاتفاق، خلال تاريخهما بدوري المحترفين السعودي، في 27 لقاء، فاز الزعيم بـ 19 مباراة، وتعادل في 6، بينما خسر مباراتين.

تشكيل الهلال الرسمي ضد الاتفاق

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، لودي.

خط الوسط: نيفيز، سلمان الفرج، سافيتش.

خط الهجوم: مالكوم، ميتروفيتش، سالم الدوسري.