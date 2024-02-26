جائزة نهائي كأس مصر طوق نجاة للزمالك

أشعل المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، المنافسة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر بعدما قرر زيادة الجوائز المالية.

ونشر أل الشيخ عبر صحفته على فيس بوك قرار جديدا بزيادة الجائزة المالية لبطل كأس مصر الذي تستضيفه السعودية في إطار فعاليات موسم الرياض.

وكان من المقرر أن يحصل الفائز على 350 ألف دولار، قبل أن يقرر تركي آل الشيخ زيادة قيمة الجائزة بـ 500 ألف دولار إضافية ليكون الإجمالي 850 ألف دولار، عطفا على 50 ألف دولار جائزة لأفضل لاعب في المباراة.

طوق نجاة للزمالك..

تأتي جوائز مباراة كأس مصر الضخمة بمثابة طوق نجاة لنادي الزمالك حيث يعاني الفارس الأبيض من أزمة مالية طاحنة خلال الفترة الأخيرة والتي كانت أبرزها سداد نحو 2مليون و750 ألف دولار مستحقات مالية متأخرة للاعبين وأندية.

ويبحث الزمالك عن إنعاش خزائنه المالية في الفترة الحالية من أجل سداد جميع مديونياته والعودة إلى الطريق الصحيح وفرض حالة من الاستقرار الإداري والمالي.