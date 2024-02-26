د. محمود ذكى: زيادة الأجور لأفراد "العمالة اليومية غير المنتظمة" بجامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن موافقة مجلس جامعة طنطا في جلسته المنعقدة اليوم على رفع المقابل المالي للعمالة اليومية غير المنتظمة " أجر مقابل عمل " بحيث يتقاضى حاملي البكالوريوس أو الليسانس 105 جنيهات والعمالة الفنية والسائقين 95 والخدمات المعاونة 85 جنيهاً، بالجامعة وكلياتها ووحداتها والمستشفيات الجامعية، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

أكد رئيس الجامعة حرص إدارة الجامعة على تحسين دخول العاملين بالأجر اليومي وتحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تحفيزا لهم لبذل المزيد من الجهد والعمل.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.