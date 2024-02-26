الامتناع التام عن تناول الحلويات أمر خاطئ.. فكيف ذلك؟

وصف طبيب الجهاز الهضمي فلاديمير نيرونوف، أن قرار التخلي تمامًا عن الحلويات قرار خاطئ حيث يرتبط التأثير النفسي الإيجابي باستخدامها.

وبحسب الطبيب نيرونوف، فإن التحكم بكمية السكر في النظام الغذائي أمر مفيد، لكن من الأفضل تجنب الإفراط، وتحدثت المتخصصة عن فوائد الحلويات غير المتوقعة، في أجزاء صغيرة، تعتبر الأطعمة الشهية عالية الجودة مناسبة تمامًا في النظام الغذائي، كما يقول الخبير.



على سبيل المثال، أشار نيرونوف إلى أن الحلوى يمكن أن تكون مفيدة كمنشط للمشاعر الإيجابية؛ غالبًا ما يربطهم الناس بالفرح الطفولي، فتناولها يزيد من مستوى السيروتونين والمكونات العصبية الأخرى المسؤولة عن الاسترخاء والمزاج الجيد.

ورفض تناول الحلويات على الإطلاق أمر خاطئ، ولكن تناول قطعة أو اثنتين من الحلوى يوميًا، مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع لتحسين مزاجك هو أمر آمن ولذيذ وممتع.

وأضاف نيرونوف أنه لا ينبغي تناول الحلويات على معدة فارغة لتجنب التقلبات الحادة في مستويات السكر في الدم ومن الأفضل تناولها كحلوى، أي بعد الطبق الرئيسي.

ونصح الطبيب بعدم تناول الحلويات يومياً وعدم الإفراط في تناولها واختتم حديثه قائلاً :"إن الاستهلاك المفرط لأي منتج له دائماً تأثير سلبي على الجسم، وهذا ينطبق أيضاً على الحلويات".