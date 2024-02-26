الكشف على 1213 مواطن بقافلة قرية السبعين المجانية بالفيوم

اعلنت مديرية الصحة بالفيوم انه تم توقيع الكشف الطبى على 1213 مواطن فى القافلة الطبية التى نظمتها المديرية فى قرية السبعين فى مركز طاميه برعاية الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم .

كانت ادارة القوافل العلاجية بقيادة الدكتور احمد سعد اللباد -مدير الادارة قد نفذت القافله العلاجية المجانيه لوزارة الصحة فى الوحدة الصحية بقرية السبعين - مركز طامية يومي السبت والاحد في تخصصات الجراحه و الباطنه والاطفال والنسا و الجلدية و الاسنان و المسالك، وكان الكشف والفحوصات والعلاج مجاني , بالإضافة إلى ندوات التثقيف الصحي.

نجحت القافلة فى الكشف على 1213 مواطن على مدار يومى السبت والاحد الماضيين، تم عمل فحوصات طبية و اشعة لـ 254 مواطن , كما تم تحويل 5 حالات لاستكمال العلاج بالمستشفيات، وحضر 126 مواطن ندوات التثقيف الصحى.

تدريب فى مديرية الصحة..

وفى وقت سابق نفذت ادارة رعاية الامومة والطفولة بمديرية الصحة بالفيوم برئاسة الدكتورة ابتسام روبى -مدير الادارة تدريبا لمدة 4 ايام على الكشف المبكر عن الامراض المسببة للاعاقة فى الاطفال حديثى الولادة بقاعات المركز الطبى بكيمان فارس وذلك برعاية الدكتورسامح العشماوى - وكيل زارة الصحة بالفيوم و الدكتورة سعاد عبد المجيد -رئيس قطاع الرعاية الاساسية والتمريض وتحت اشراف الدكتور محمد عبد الله - رئيس الادارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة و الدكتورة نانيس عبد المحسن - القائم باعمال مدير عام الادارة العامة لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة و الدكتورة هالة العربى -مدير عام الادارة العامة للامومة والطفولة.

تناول التدريب موضوعات مسح المواليد بالبرنامج القومى - النمو والتطور الطبيعى - زواج الاقارب وتشوه الاجنة - الامراض الوراثية المسببة للاعاقة - كيفية اكتشاف الامراض الوراثية - الرسائل التوعوية.

قام بالتدريب كل من الدكتورة ابتسام روبى -مدير ادارة رعاية الامومة والطفولة بالمديرية والدكتور محمد مصطفى شاهين - استشارى اطفال بمركز الارشاد الوراثى والمدير السابق للمركز وجيهان عبد العاطى -مشرف تمريض الرعاية , و حضر التدريب 25طبيب و 25 ممرضة من وحدات الرعاية الاولية.