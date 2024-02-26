"زراعة شجرة".. عنوان مبادرة مدرسة الشيخ الابتدائية بنجع حمادي

دشنت مدرسة نجع الشيخ الإبتدائية التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، اليوم الاثنين، مبادرة بيئية" زراعة شجرة لكل تلميذ " وذلك تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، ومحمد أحمد عبد الحليم مدير المدرسة، وجلال محمد حسن وكيل المدرسة، وأسرة التربية الزراعية.

من جانبه أوضح محمد أحمد عبد الحليم مدير المدرسة، أنه تم اليوم الإعلان عن تدشين المبادرة " شجرة لكل تلميذ" وذلك بقيام كل تلميذ يرغب في المشاركة في المبادرة بإحضاء نبات " شجرة " داخل وعاء بلاستيك ومن ثم يقوم التلميذ بزراعته بمعاونة مسؤول التربية الزراعية، مشيرا إلى تكريم المشاركين من التلاميذ في فعاليات المبادرة.

وقال محمد أحمد عبد الحليم وكيل المدرسة والمنسق الإعلامي، أننا نعتز بتنفيذ مثل هذه المبادرة، وذلك دعما للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة مثمرة، فضلا عن أن تنفيذ مثل هذه المبادرات يعد انعكاسًا و إدراكًا من المدرسة لمسئولية الحفاظ على البيئة، وتوفير المناخ المناسب، مشيرًا إلى أن المدرسة تضع ضمن أولوياتها تحسين الأداء البيئي، ورفع الوعي العام، وزيادة رقعة المساحة الخضراء بالحرم المدرسي، التي يترتب عليها تحقيق آثارًا صحية، وبيئية إيجابية متنوعة.