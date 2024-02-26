حملات تموينية مكبرة على الأسواق بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط ١٥٦ مخالفة تموينية متنوعة ، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية .

وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وشدد المحافظ ، على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات ، والتأكد من مدى الإلتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق ، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح تقرير مديرية التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية ، أسفرت عن ضبط ١٢٠ مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ، (خبز ناقص الوزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم وجود ميزان - تصرف وتجميع - عدم وجود سجلات _اختراق ماكينة مخبز) ، و ٣٤ مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها ، ( عدم الإعلان عن الأسعار- بيع منتجات مجهولة المصدر - شهادة صحية - ذبح خارج المجازر - منتجات منتهية الصلاحية) ، وفي مجال المواد البترولية تم تحرير مخالفتين (بوتاجاز) ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.