كوتينيو يُرشح مدربين لقيادة برشلونة خلفًا لـ تشافي

رشح الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب الدحيل القطري الحالي وبرشلونة وليفربول السابق، أثنين من المدربين لقيادة البلوجرانا خلفًا للمدير الفني الحالي تشافي هيرنانديز.

وكان تشافي قد أعلن عن قراره بالرحيل عن برشلونة مع نهاية الموسم الحالي، بعد النتائج المتذبذبة التي حققها الفريق خلال الموسم الحالي.

وأكد كوتينيو في حوار أجراه مع صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن تشافي كان لاعبًا مميزًا، لكن كمدرب فهو يقدم أداء جيد ويحاول إعادة بناء الفريق بشكل جيد.

وعن الأنباء المرتبطة بالثنائي يورجن كلوب وهانز فليك: "الثنائي فهم عظيمان، أي الخيارين جيد بالنسبة لي، يبدو وأن برشلونة يبحث عن مدرب من المدرسة الألمانية، لقد لعبت مع الثنائي ولدي علاقة جيدة معهما".

وأكمل: "أظن أن أي مدرب يتولى قيادة برشلونة، سينجح ويتأقلم على أسلوب وأهداف النادي ويجب أن نقول إن كرة القدم تتطور وتتغير دائمًا".