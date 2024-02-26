بالحجاب.. جورجينا تفاجئ متابعيها عبر إنستجرام (صور)

نشرت عارضة الأزياء جورجينا رودريغز وحبيبة لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو صورة جديدة عبر الحالة الخاصة بها على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتفاجئ متابعيها بحجاب على الرأس لفت الأنظار.

جورجينا

جورجينا تتألق بالحجاب في أحدث ظهور

وظهرت جورجينا ببلوزة كت لم تظهر لونها؛ لارتدائها طرحة على رأسها من الستان باللون الوردي ومطبوع عليها شعار دار الأزياء باللون الأبيض.

وحملت جورجينا حقيبة كبيرة الحجم مصنوعة من الجلد الأسود من دار الأزياء الشهير "شانيل"، وتزينت ساعة أنيقة باللون الذهبي مع الأبيض، بالإضافة لخاتم مرصع بالألماس في إحدى اليدين.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت جورجينا تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها تتدلى على كتفيها بشكل مرتب وناعم.

ووضعت جورجينا مكياجًا ناعمًا، فإعتمدت ظلال العين بدرجات النود الفاتح، بالإضافة للماسكرا؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، واختارت أحمر شفاه باللون الوردي الفاتح، مما تماشى مع لون بشرتها والطرحة.