جيش الاحتلال يعلن إصابة 8 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 8 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا ما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

حزب الله يقصف موقعي الرادار ورويسات العلم في مزارع شبعا





استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" مساء اليوم الاثنين، موقعي الرادار ورويسات العلم في ‏مزارع شبعا اللبنانية، بالأسلحة الصاروخية.

وقال حزب الله في بيان لها: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:15‌‌‌‎ ‎من بعد ظهر يوم الاثنين 26-02-2024، موقع الرادار في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة.

‎وأضاف البيان: كما استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:20‌‌‌‎ ‎من بعد ظهر يوم الاثنين 26-02-2024، موقع رويسات العلم ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة