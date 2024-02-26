الإثنين 26 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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جيش الاحتلال يعلن إصابة 8 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

جيش الاحتلال الاسرائيلي
جيش الاحتلال الاسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 8 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا ما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

 

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حزب الله يقصف موقعي الرادار ورويسات العلم في مزارع شبعا


 

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" مساء اليوم الاثنين، موقعي الرادار ورويسات العلم في ‏مزارع شبعا اللبنانية، بالأسلحة الصاروخية.

 

وقال حزب الله في بيان لها: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:15‌‌‌‎ ‎من بعد ظهر يوم الاثنين 26-02-2024، موقع الرادار في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة.

 

‎وأضاف البيان: كما استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:20‌‌‌‎ ‎من بعد ظهر يوم الاثنين 26-02-2024، موقع رويسات العلم ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة

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