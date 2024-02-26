مدير تعليم نجع حمادي يعلن مواعيد تنفيذ القوافل التعليمية لطلاب الشهادتين

أعلن الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، بشرى سارة لأبنائنا طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، بإدارات شمال قنا التعليمية، وذلك بتنظيم قوافل تعليمية متميزة لطلاب وطالبات مرحلة الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي، بواسطة نخبة من مستشاري المواد الدراسية بوزارة التربية والتعليم صباح الخميس المقبل.

وأضاف الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، أن هذه القوافل تأتي لمواجهة الدروس الخصوصية وتخفيف العبء على أولياء الأمور وتدريب طلاب الشهادات المحلية والعامة على كيفية التعامل مع الورقة الامتحانية من خلال تدريبهم على مجموعة من الإختبارات تم إعدادها بمعرفة نخبة من أفضل معلمى الوزارة ومقدمي البرامج التعليمية بالتليفزيون.

وأشار وزيري، إلى أن جدول القوافل التعليمية، للشهادة الثانوية العامة في يومه الأول 29 من فبراير الجاري، يشتمل علي شرح مواد ( اللغة العربية - والأحياء - الرياضة - الجغرافيا - الجيولوجيا - الرياضة - علم نفس ) بينما جدول الشهادة الإعدادية يضم شرح مواد ( اللغة العربية - العلوم )، بينما يحتوي جدول القوافل التعليمية عن يوم الجمعة الموافق 1 من مارس 2024 علي شرح مواد ( اللغة الإنجليزية - اللغة الفرنسية - الفيزياء - الفلسفة - الكيمياء - التاريخ ) ويحتوي جدول القوافل التعليمية للشهادة الإعدادية علي مواد ( الرياضيات - اللغة الإنجليزية - الدراسات الاجتماعية ) .

وشدد المدير العام، على أبنائه طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، بضرورة الإلتزام بالانضباط داخل القاعات المخصصة لإلقاء المحاضرات، مع التحلي بالهدوء والجدية والإلتزام من أجل تحقيق الاستفادة القصوى المرجوة حتى يعود ذلك بالنفع بتحقيق نتائج متميزة بالامتحانات.