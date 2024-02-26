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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كوتينيو يعلق على إصابة نيمار مع الهلال السعودي

نيمار
نيمار

علق فيليب كوتينيو، لاعب منتخب البرازيل والسد القطري، على الإصابة التي تعرض لها مواطنه نيمار جونيور مع فريقه الحالي الهلال السعودي، والتي أبعدته عن المشاركة مع الزعيم خلال الشهور الماضية.

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 وكان نيمار جونيور قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وذلك خلال تواجده مع المنتخب البرازيلي.

وتحدث كوتينيو في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية، حيث قال: "نيمار بالتأكيد لا يزال أمامه الكثير من أجل تقديمه سواء مع الهلال أو منتخب بلدنا، فهو تعرض لإصابة سيئة للغاية، لكنه سيعود أقوى وهو قريب لذلك".

وتابع: "الكل ينتظر نيمار في كأس العالم 2026 المقبلة، فهو يعد لاعبًا أساسيًا في منتخب البرازيل ونحن يجب أن ندعمه".

بينما علق على زيادة وزن نيمار مؤخرًا، قال: "الصحافة تحاول أن تؤثر به على نيمار، لقد تعرض لإصابة في الركبة من قبل، واضطررت للتوقف لمدة 9 أشهر وأعلم مدى صعوبة تلك الفترة، ولكن مع إعادة التأهيل كل شيء يعود بأفضل حال".

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