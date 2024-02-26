المكسرات مفيدة لأصحاب الـ 60 عامًا.. طبيب يوضح

تزود المكسرات الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا بالمغنيسيوم وفيتامينات ب الضرورية، وأوضح خبير التغذية يفغيني أرزاماستسيف لماذا من المفيد للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا تناول مجموعة متنوعة من المكسرات.

وفي حديثه عن التأثير الإيجابي للمكسرات على صحة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، أشار الطبيب أرزاماستسيف: هذا المنتج هو مصدر للمواد الضرورية في الشيخوخة وبالتالي، تزود المكسرات الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا بالمغنيسيوم وفيتامينات ب الضرورية، وهي المواد التي يحتاجها الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية.

تحتوي المكسرات على كمية كبيرة من المغنيسيوم وفيتامينات ب - وهذه هي العناصر الأكثر أهمية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، ويقوي المغنيسيوم وفيتامينات ب الجهاز العصبي، كما يسهلان ويحسنان عمل القلب.



تعتبر المكسرات أيضًا مصدرًا لفيتامين E والسيليكون، اللذين لهما تأثير إيجابي على الجلد والشعر والأظافر، مما يحسن حالتهما بالإضافة إلى ذلك، فإن استهلاكها هو الوقاية من الجروح والتقرحات السيئة الشفاء.

وأضاف الأخصائي :"تحتوي المكسرات على الكروم، وهو جيد جدًا في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الحلويات لدى كبار السن الذين يعانون من الوزن الزائد وضعف التمثيل الغذائي للكربوهيدرات".