لمياء لطفي قائما بأعمال مدير عام رعاية الشباب فى جامعة الفيوم

أصدر الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم قرار رقم 255 لسنة 2024 بقيام لمياء لطفي أبو كساب مسعود، بأعمال مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، بالإضافة إلى عملها.

احتفالية حاضنات الفائقين..

من جهه اخرى شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، احتفالية حاضنات الفائقين التي تنظمها وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور الدكتور عرفه صبري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، وذلك اليوم الإثنين بالمكتبة المركزية.

صرح الدكتور ياسر مجدي حتاته أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم جهودًا كبيرة في خدمة الطلاب الفائقين في مرحلتي الليسانس والبكالريوس والدراسات العليا، حيث تقدم مكافأة للفائقين ببعض كليات الجامعة.

وأوضح أن المنحة تمثِّل جانبًا ماديًّا ومعنويًّا مهمًّا، حيث تسهم في رفع درجة استعداد الطلاب لبذل الجهود والتحصيل الدراسي الجيد والاستمرار في التفوق، وأكد حرص إدارة الجامعة على استمرار التعاون مع وزارة التضامن وكافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني المهتمة بدعم الطلاب الفائقين.

من جانبه أشاد الدكتور صلاح هاشم بالدور الكبير الذي تقوم به جامعة الفيوم في خدمة الطلاب ومساعدتهم وتوفير بيئة تعليم مناسبة للتحصيل العلمي والتفوق.

وأوضح أن حفل تكريم الفائقين يتم تنظيمه بجامعة الفيوم للعام الرابع، وتعدُّ جامعة الفيوم من أولى الجامعات التي أطلق فيها حاضنات للفائقين، وأن مكافأة حاضنات الفائقين هي حافز للطلاب للابتكار والابداع في مجال دراستهم، وحثهم على البحث وتقديم أفكار تسهم في حل مشكلات المجتمع الراهنة.

وأشارت اسماء احمد عبد الوهاب المعيدة بكلية التربية للطفولة المبكرة وأحد المكرمات بحاضنات الفائقين عن العام الماضي إلى أن المنحة مثلت فارقًا ماديًّا ومعنويًّا كبيرًا، حيث تسهم في رفع العبء عن الأسرة، وتلبي جزءًا كبيرًا من احتياجات الطلاب الدراسية.

فيما عبرت الطالبة كرمينا عزت، بالفرقة الثانية بكلية الطب، والحاصله على المنحة هذا العام عن سعادتها وفخرها بتحقيق التفوق، ومن ثمّ الحصول على المنحة التي تعد تقديرًا لما بذلته من جهود ومثابرة للحفاظ على تفوقها.

وعلى هامش الاحتفالية تم تنظيم معرض للحرف اليدوية ضم 17 جمعية أهلية، بالإضافة إلى مشاركة طلاب مبادرة الطالب المنتج وطلاب كلية الألسن والآثار.

يذكر أن الاحتفالية شهدت حضور عدد من عمداء الكليات، ومديري العموم، وممثلين عن المجتمع المدني والطلاب المكرمين.