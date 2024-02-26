وكيل صحة الإسكندرية تتفقد مستشفى المعمورة للطب النفسي

تفقدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، صباح اليوم الإثنين الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٤م، سير العمل بمستشفى المعمورة للطب النفسي التابعة للأمانة العامة للطب النفسي و كان في استقبالها دكتور محمد زهدي مدير المستشفى.



حيث تفقدت الأقسام الداخلية و المعامل و الصيدلية و الأشعة ووحدة تنظيم إيقاع المخ و العيادات بالقسم الداخلي ؛ عيادة الباطنة و الجلدية و الأسنان و رسم المخ وكذلك وحدة التأهيل وقسم علاج الإدمان و الاستقبال.

كما تابعت مشروع رفع كفاءة المغسلة و المطبخ و كذلك التطوير الذي تم بالمبنى الخاص بعلاج الإدمان كما تم مناقشة التعاون في تلبية الاحتياجات من القوة البشرية في بعض التخصصات وكذلك التعاون في مجال التدريب الطبي المستمر لتحقيق أفضل خدمة للمريض.

وقد أشادت سيادتها بنظام العمل وجودة الخدمات المقدمة بالمستشفى و حرص العاملين على تقديم كل الاهتمام و الرعاية للمرضى.

و من جانبة ، أشار دكتور محمد زهدي>> أن خدمات علاج الإدمان تقدم بالمجان بدعم من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان و التعاطي و أن خدمات المستشفى تمتد لتشمل المحافظات المجاورة للإسكندرية كالبحيرة و كفر الشيخ و مطروح وقد أضاف أن المستشفى تقدم خدمات المتابعة و التأهيل للمتعافين من الإدمان بصفة دورية و قد نوه أنه يوجد مشروع لانشاء مركز خاص باضطراب التوحد ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة.