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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله يقصف موقعي الرادار ورويسات العلم في مزارع شبعا

بوابة الوفد الإلكترونية

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" مساء اليوم الاثنين، موقعي الرادار ورويسات العلم في ‏مزارع شبعا اللبنانية، بالأسلحة الصاروخية.

وقال حزب الله في بيان لها: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:15‌‌‌‎ ‎من بعد ظهر يوم الاثنين 26-02-2024، موقع الرادار في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة.

‎وأضاف البيان: كما استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:20‌‌‌‎ ‎من بعد ظهر يوم الاثنين 26-02-2024، موقع رويسات العلم ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة. ‏

 

 

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