اختبار طبي لزيزو..واستبعاده من لقاء الزمالك والداخلية

بعد إصابته فى لقاء أبو سليم الليبي

قرر الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إجراء اختبار طبى غدا للاعب أحمد سيد زيزو بعد إصابته في لقاء أبو سليم الليبي في نهاية الشوط الأول.

ومن المقرر أن يتم استبعاد اللاعب من لقاء الداخلية الخميس المقبل في الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز باستاد القاهرة خوفا من تفاقم الإصابة حتى يتم تجهيزه للقاء القمه أمام الأهلي في نهائي كأس مصر المقرر بالمملكة العربية السعودية يوم ٨ مارس القادم.

وأعلن المستشار ترك آل الشيخ وزير ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن مكافأة اضافيه قدرها ٥٠٠ ألف دولار للفائز بالبطولة بالإضافة إلى الجائزة التي تم الاتفاق عليها وهي حصول الفائز ببطولة كأس مصر على ٣٥٠ ألف دولار