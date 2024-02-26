انقلاب حافلة جنود إسرائيلية في النقب

انقلبت منذ قليل حافلة تحمل جنود إسرائيليين، أسفر عن الحادث إصابة 15 جندي في صحراء النقب.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن 15 جندياً أصيب بعضهم بجروح خطيرة في النقب جراء انقلاب حافلة.

وأعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن قصفا كثيفا استهدف الجولان، وإطلاق عشرات الصواريخ .

وتحاول القبة الحديدية اعتراض الصواريخ في إصبع الجليل و الجولان، بينما سقطت صواريخ أخرى في عدة مناطق وقد سمعت فيها دوي انفجارات.

وأضافت وسائل إعلام عبرية، أن فرق الطوارئ خرجت لتفتيش الأماكن المحتملة لسقوط الصواريخ في الجولان.

على جانب آخر، استهدفت غارة إسرائيلية، اليوم الاثنين، شرق مدينة بعلبك في لبنان للمرة الأولى منذ بداية الحرب على غزة.

وقالت فضائية العربية، إن الغارات الإسرائيلية في بعلبك شرق لبنان؛ استهدفت مبنى من طابقين ومستودعا.

وأشارت إلى إخلاء محطات وقود ومخازن ومراكز اقتصادية تابعة لحزب الله في المدينة اللبنانية، وذلك بحسب ما أفادته في خبر عاجل لها.

من جهته، قال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إن إسرائيل شنت غارتين جويتين على الأقل استهدفتا محيط مدينة بعلبك، التي تعد معقل حزب الله الرئيسي في شرق لبنان.