ضبط عاطل سرق مغسلة أموات بمسجد في الأقصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالأقصر من ضبط عاطل، قام بسرقة مغسلة مخصصة للمتوفين بمسجد الرفاعي بمنطقة الكرنك بوسط مدينة الأقصر.

تلقى اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، إخطاراً من اللواء عاطف أبو الوفا مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لدى وحدة مباحث بندر الأقصر بقيام لص بسرقة مغسلة الأموات بمسجد الرفاعي بالكرنك.

بعد تقنين الإجراءات، وتكثيف التحريات من ضباط وحدة مباحث بندر الاقصر بقيادة الرائد أحمد جادو رئيس المباحث، تم تحديد هوية مرتكب الواقعة، وهو مقيم بذات الدائرة لقسم شرطة الأقصر، يدعى «م.ع» عاطل، 30 سنة له معلومات جنائية سابقه، وعقب إلقاء القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بدافع السرقة والتوكتوك وسلية للتنقل، وارشد عن مكان مغسلة المتوفين.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.