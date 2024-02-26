أسعار ومواصفات MG3 الجديدة بعد طرحها في عدد من الأسواق العربية

طرحت إم جي موتور (MG Motor) طراز MG3 الجديدة كلّيًا في منطقة الشرق الأوسط، وهو عبارة عن سيارة سيدان مدمَجة تساهم بتنويع مجموعة ’إم جي‘ من المركبات المرغوبة جدا. وتتمتّع MG3 الجديدة كلّيا بتصميم ملفت وتقنيات حديثة متطوّرة وتقدّم أداءً مميّزاً، وهي تأتي مزوَّدة بمحرّك وقود البنزين سعة 1.5 لتر، وستتوفر للعملاء في مجلس التعاون الخليجي ولبنان والعراق بدءً من شهر مارس 2024.

أسعار MG3 الجديدة

يبدأ سعر MG3 الجديدة كلياً من 10,700 دولار أمريكي (دون احتساب ضريبة القيمة المضافة) ويترافق هذا مع ضمان من المصنِّع لمدّة 6 سنوات / مسافة 200,000 كيلومتر. وتحوي MG3 الجديدة، التي أصبحت الآن في جيلها الثالث، العديد من الخصائص الجديدة والمبتكَرة مثل الكاميرا بنطاق 360 درجة والأنظمة المتطوّرة لمساعَدة السائق، وهو ما يساعد بتوفير مستويات عالية من الأناقة والمحتوى على الطريق.

وتعيد MG3 الجديدة تعريف تجربة سيارات الهاتشباك دون التضحية بالشكل الحديث– بدءً من واجهتها الأمامية الديناميكية وصولاً إلى مظهرها الجانبي الرياضي، وهي بالتالي تزخر بالرشاقة والأناقة على حد سواء. وتتضمّن الخصائص الخارجية لهذا الطراز أضواء أمامية جريئة مستوحاة من اللبوة وأضواء خلفية ناعمة، وهو ما يعزّز مظهرها العصري وفي الوقت ذاته يضمن مستويات عالية من الرؤية والسلامة في مختلف ظروف القيادة. وفي الداخل، توجد قمرة قيادة متقدّمة تقنياً، وهي تتميّز بنمط تصميمي دقيق وتجهيز قياسي وعجلة قيادة رياضية، مما يوازن بين الراحة والأداء بطريقة سلسة.

توفر سيارة السيدان المدمَجة الجديدة كلّياً من ’إم جي‘ مجموعة من الخصائص التقنية الملائمة، شاملة لوحة عدّادات افتراضية حجم 7 بوصات، وشاشة لمس لنظام المعلومات والترفيه حجم 10.25 بوصة، وهي تتميّز بقابلية الإقران مع تقنيتَي Apple CarPlay وAndroid Auto لتمكين الاتصال السلس. وعبر منح الأولوية للراحة والعملانية معاً، تم تصميم MG3 لتوفير مساحة داخلية رحبة مع مستوى رؤية مثالي، ويترافق هذا مع وجود 25 حجيرة تخزين تم التفكير فيها جيداً ومساحة واسعة في الصندوق.

كما تقدّم MG3 مجموعة واسعة من خصائص السلامة النشطة، ولقد خضعت لعدّة اختبارات قاسية في الظروف المناخية القصوى، وهي بالتالي تضمن راحة البال على الطريق لجميع ركّابها.

ومن بين الأنظمة المتطوّرة المتوفرة لمساعَدة السائق، وفقاً للطراز، هناك ميّزة التحذير من التصادم الأمامي، ونظام الحفاظ على المسار في الحالات الطارئة، وميّزة الكشف على النقطة العمياء وميّزة التحكّم التكيُّفي بالملاحة.

يتم تجهيزMG3 الجديدة بمحرّك متطوّر من وقود البنزين، وهو يتصل بنظام نقل حركة i-CVT أوتوماتيكي من 8 سرعات ويولّد قوّة تبلغ 109 أحصنة. ومع عزم أقصى قدره 142 نيوتن-متر، فإن الطراز الجديد اقتصادي جداً، بينما يوفر تجربة قيادة ممتعة مع سيطرة رشيقة وتوجيه مرن، مما يعيد تعريف مفهوم القيادة الممتعة على الطريق.

تتوفر MG3 بثلاث فئات تجهيزات –STD، COM وLUX– بحيث تلبّي الخيارات المفضَّلة المختلفة. وتماشياً مع سمعة ’إم جي‘ المتمحورة حول توفير القيمة العالية للمال، يأتي طراز STD الأساسي مع خصائص بارزة مثل مرايا الأبواب الكهربائية، أجهزة الاستشعار الخلفي للركن، ميّزة المساعَدة بصعود التلال وعجلة القيادة متعدّدة الوظائف، بينما يُضفي طراز COM إلى هذا عجلات سبيكية حجم16 بوصة، وفتحات لتكييف الهواء في صف المقاعد الثاني، ومكبح ركن كهربائي وفتحة سقف. أما طراز LUX الأعلى ضمن العائلة فيُضيف أيضاً أجهزة استشعار أمامية للركن، وكاميرا بنطاق 360 درجة، وميّزة التحكُّم التكيّفي بالملاحة، وعجلة قيادة مكسوّة بالجلد، وميّزة الدخول بدون مفتاح، وميّزة التنبيه عند الخروج عن المسار ومقاعد مكسوّة بخامة PVC.

حول هذا الموضوع، قال توم لي، المدير التنفيذي لشركة’إم جي موتورالشرق الأوسط‘: "إننا نتابع العمل عن قرب مع مقرّاتنا الرئيسية للتأكّد من توفيرنا لأكثر الطرازات فرادة والملائمة لصالح عملائنا، والتي تتميّز بالكفاءة القصوى بشكل دائم. فسيارة MG3 تتألّق بتصميمها المرن وتقنياتها الذكية، وهي اقتصادية وفي الوقت ذاته توفر أداء قيادة ممتعة. وعليه، فإن هذه السيدان المدمَجة سترسي معياراً جديداً لسيارات الهاتشباك في المنطقة. وهي الخيار المثالي للعملاء الذين يبحثون عن القيمة الجيدة للمال، والاعتمادية العالية وتجربة المُلكية الإيجابية التي تشتهر بها ’إم جي‘."