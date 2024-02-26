3 تغييرات في الجلد دليل على إصابتك بـ الكبد الدهني

يمكن أن يسبب مرض الكبد الدهني غير المنضبط مضاعفات تهدد الحياة، بما في ذلك تليف الكبد وفشل الكبد.

أشار الأطباء من المملكة المتحدة إلى أن العديد من العادات المميزة لأسلوب حياة الأشخاص المعاصرين تساهم في الإصابة بالكبد الدهني - وبشكل أكثر دقة، مرض الكبد الدهني ذو الطبيعة الكحولية وغير الكحولية، ويمكن أن تكون عملية تراكم الدهون في هذا العضو بدون أعراض لفترة طويلة، ولكن إذا أدى تطورها إلى تطور حالات مرضية خطيرة، فقد تحدث بعض الأعراض الخارجية.

ويذكر العلماء أنه في بعض الأشخاص لأسباب غير معروفة (يفترض أنها وراثية)، يتحول الكبد الدهني بسرعة كبيرة إلى أشكال أكثر خطورة مثل تليف الكبد وفشل الكبد، وعندما تتشكل مثل هذه المضاعفات الخطيرة وتتطور في الكبد الدهني، قد تحدث تغيرات معينة في الجلد.

ونقل المنشور عن الأطباء أن الشخص يبدأ يشعر بالحكة، ويتحول لون الجلد وبياض العينين إلى اللون الأصفر، وتظهر الكدمات حتى مع لمسة خفيفة.

إذا ظهرت هذه الأعراض، فيجب عليك بالتأكيد استشارة الطبيب المعالج - خاصة إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، وتشرب الكحول بكثرة، ولديك تاريخ من أمراض الكبد بين أفراد عائلتك.