رئيس جامعة الأقصر يتفقد أعمال لجنة المقابلات الشخص لبرنامجي الماجستير والدكتوراة المهنية

تفقد الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر؛ سير أعمال لجنة المقابلات والتي تواصل انعقادها للاستماع للمتقدمين للحصول على الماجستير المهني، والدكتوراة بالجامعة لليوم الثالث، تحت إشراف الأستاذ الدكتور وليد عبد الله، مدير برامج الماجستير والدكتوراة المهنية بالجامعة.

تشكلت لجنة المقابلات تحت إشراف الأستاذ الدكتور حمدي حسين، من كل من: الأستاذ الدكتور وليد عبد الله، مدير برامج الماجستير والدكتوراة المهنية بجامعة الأقصر، والدكتور محمد عزام عبد المجيد، الأستاذ المساعد بكلية التجارة بجامعة جنوب الوادي، والدكتور ياسر سيد، المدرس بكلية التجارة جامعة جنوب الوادي.

واستمعت اللجنة للمتقدمين للالتحاق ببرنامج ماجستير إدارة المستشفيات، بكلية الآثار.

يشار إلى أن جامعة الأقصر، قد أعلنت عن فتح باب التقدم للتسجيل في برنامجي الماجستير والدكتوراه المهنية بالشراكة مع كلية التجارة جامعة أسيوط، وتم إجراء المقابلات على مدار الأيام الثلاثة 24، 25، 26 من فبراير الجاري.