يسرا تسير على خطى مارلين مونرو وتتألق بفستان من الخمسينات (صور)

خضعت النجمة يسرا لجلسة تصوير جديدة خطفت بها الأنظار، مستعرضة أناقتها وجمالها، حيث شاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتستوحى إطلالتها من نجمات الخمسينات أبرزهم أيقونة الجمال مارلين مونرو، التي تميزت باعتمادها على قصة الميرميد واللون الأسود والروج الأحمر الصارخ، ونفس وضعية التصوير.

الفنانة يسرا

سعر صادم لفستان يسرا.. مارلين مونرو الشرق

وبدت يسرا بفستان أسود مُجسم بقصة الميرميد الذي يبرز جمال الجسم ويعكس أنوثتها، فتميز بياقة كبيرة وعريضة من الخلف مزينة بكشاكش من نفس قماشة ونسقت معه قفازات طويلة متعددة الطيات من الشيفون الأسود؛ مما عكس أناقتها وجمالها.

وبلغ سعر الفستان 5500 درهم، أي ما يقرب من 50 ألف جنيه مصري، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الذهبية الراقية، فضمت أقراط طويلة مستوحاه من جلد الثعبان باللون الذهبي والبرتقالي، وعقد قصير ملتف حول العنق؛ ليضيف لمسه جذابة وراقية للفستان.

الفنانة يسرا

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت يسرا تصفيفة شعر مميزة، فإعتمدت صيحة الشعر المبلل، وتركته يتدلى من الخلف بشكل ناعم وجذاب.

ووضعت يسرا مكياجًا ساحرًا، فإعتمدت الرموش الصناعية الكثيفة، وأضافت لمسة من الجليتر اللامع كظلال للعين، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، كما اختارت أحمر شفاه باللون الأحمر المائل للبرتقالي.