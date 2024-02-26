بعد مشاركته في العديد من المهرجانات الدولية وفوزه بأربع جوائز، ينافس فيلم غروب بيروت للمخرجة دانيلا اسطفان بالمسابقة الرسمية بمهرجان تامبيري السينمائي 6-10 مارس، الذي يقام في مدينة تامبيري الفنلندية والذي يُعد أحد أهم مهرجانات الأفلام القصيرة في أوروبا، وأحد المهرجانات المؤهلة للمنافسة على جوائز الأوسكار.



موعد عرض فيلم غروب في بيروت بمهرجان تامبيري السينمائي

وسيتم عرض الفيلم خلال المسابقة الرسمية 1 يومي الأربعاء 6 مارس الساعة 3 عصرًا في سيني أطلس 1، والخميس 7 مارس الساعة 2:30 عصرًا في سيني أطلس 4.

تدور أحداث الفيلم حول مونيا، فتاة في منتصف العشرينيات من عمرها تبحث عن قطتها في شوارع بيروت المدمرة. ويرافقها صديقها المقرب غادي، المهتم أكثر بمغازلة الصحافية البريطانية، بينما يجدوا نفسهم أيضًا يحاولون العثور على ما تم أخذه منهما.

مهرجانات شارك فيها فيلم غروب في بيروت

وحظي الفيلم بعرض عالمي أولى بمهرجان إنترفيلم السينمائي الدولي للأفلام القصيرة، ثم شارك في عدة مهرجانات دولية منها مهرجان أولهاريس السينمائي الدولي لأفلام المرأة في البرتغال حيث فاز بجائزة أفضل فيلم طلابي، ومهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة في لبنان حيث حصل على تنويه خاص للجنة التحكيم وجائزة تصويت الجمهور، ومهرجان توماس إديسون السينمائي وفاز فيه بجائزة أفضل فيلم روائي وجوائز اختيار لجنة التحكيم، ومهرجان ليالي البحر المتوسط بفرنسا حيث فاز بالجائزة الكبرى، كما شارك في مهرجان عمان السينمائي الدولي بالأردن ومهرجان الفيلم اللبناني في كندا.

أبطال فيلم غروب في بيروت

الفيلم من تأليف وإخراج ومونتاج دانيلا اسطفان وبطولة مارلين نعمان، وبيو شيهان، وجو ماكغاري، وسلمى شلبي وإنتاج يوينهاو سونغ وفايز أبو خاطر وهو إنتاج مشترك بين لبنان والمملكة المتحدة، شركتي London Film School و Sky Lantern Productions، ومدير التصوير فاطمة رشا شحادة وموسيقى حياة سليم، وتتولى MAD Solutions التوزيع والمبيعات عالميًا.