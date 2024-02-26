نميرة نجم تهنئ هاجر قلديش و محمدهلال على مرافعة الاتحاد الأفريقي أمام محكمة العدل الدولية

هنأت السفيرة الدكتورة نميرة نجم المحامي خبير القانون الدولي ومحامي فلسطين امام محكمة العدل الدولية د.هاجر قلديش المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي ورئيس الوفد القانوني ممثلاً للاتحاد الإفريقي على مرافعتها الشفهية اليوم.

جاءت المرافعات لمؤازة الدولة الفلسطينية في اخر ايام جلسات الاستماع امام محكمة العدل الدولية بلاهاي في الرأي الإستشاري القانوني في عدم شرعية الإحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية .



كما هنأت نجم المستشار د. محمد هلال عضو فريق الإتحاد الفريقي علي مرافعته اليوم قائلة "لقد استمتعت تمامًا بمرافعتكم الشفهية اليوم أمام محكمة العدل الدولية. مبروك محمد هلال".

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