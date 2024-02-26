وصفة سهلة وبسيطة لسد الشهية وإنقاص الوزن

قال الدكتور ماهر القبلاوي أستاذ العلاج الطبيعي والسمنة جامعة القاهرة إذا كنت تعاني من شهية مفتوحة بشكل دائم تزعجك وتسبب لك زيادة مستمرة في الوزن وتريد حلاً مجرباً وموثوقاً فإننا أولاً في كوب زجاجي نساعدك بتقديم طريقة سد الشهية بخطوات بسيطة طريقة سد الشهية بالخطوات: أولاً في كوب زجاجي كبير ضع ملعقة كبيرة من بذور الشمر ونصف ملعقة كبيرة من الشاي الأسود وعود قرفة و2 ملعقة كبيرة عصير ليمون طبيعي وأسكب عليهم ماء ساخناً وأترك الخليط ليبرد قليلاً لمدة 5 دقائق حتى يتم شربه فاتراً ويشرب على الريق صباحاً وقبل 15 دقيقة من تناول أي وجبة لتشعر بإنسداد الشهية وعدم الرغبة في تناول الكثير من الطعام.

وينصح الدكتور ماهر القبلاوي بتطبيق هذه الطريقة لسد الشهية يومياً حتى لا تشعر بالجوع الدائم وشاركنا النتيجة التي تصل إليها.