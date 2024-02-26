الإثنين 26 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وصفة سهلة وبسيطة لسد الشهية وإنقاص الوزن

الدكتور ماهر القبلاوي
الدكتور ماهر القبلاوي

قال الدكتور ماهر القبلاوي أستاذ العلاج الطبيعي والسمنة جامعة القاهرة إذا كنت تعاني من شهية مفتوحة بشكل دائم تزعجك وتسبب لك زيادة مستمرة في الوزن وتريد حلاً مجرباً وموثوقاً فإننا أولاً في كوب زجاجي نساعدك بتقديم طريقة سد الشهية بخطوات بسيطة طريقة سد الشهية بالخطوات: أولاً في كوب زجاجي كبير ضع ملعقة كبيرة من بذور الشمر ونصف ملعقة كبيرة من الشاي الأسود وعود قرفة و2 ملعقة كبيرة عصير ليمون طبيعي وأسكب عليهم ماء ساخناً وأترك الخليط ليبرد قليلاً لمدة 5 دقائق حتى يتم شربه فاتراً ويشرب على الريق صباحاً وقبل 15 دقيقة من تناول أي وجبة لتشعر بإنسداد الشهية وعدم الرغبة في تناول الكثير من الطعام.

txt

هل يؤدي تناول الوجبات الخفيفة في الليل إلى السمنة؟| علماء يجيبون

وينصح الدكتور ماهر القبلاوي بتطبيق هذه الطريقة لسد الشهية يومياً حتى لا تشعر بالجوع الدائم وشاركنا النتيجة التي تصل إليها.

 

الجريدة الورقية