وزير خارجية لبنان الأسبق يُحذر من تداعيات القصف الإسرائيلي لبعلبك

أكد وزير خارجية لبنان الأسبق، عدنان منصور، أن قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم، بضرب مدينة بعلبك التي تبعد عن الحدود اللبنانية 100 كيلومتر، هو تصعيد خطير.

وقال “منصور” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين، إن هذا القرار يعني توسيع نطاق العمليات العسكرية في المنطقة، ما يترتب عليه تداعيات سياسية على دولة الاحتلال الإسرائيلي، خاصة أنّ المقاومة اللبنانية لن تصمت، إذ قالت إنها ستواجه الفعل برد الفعل.



وأشار إلى أنّ ما فعله الاحتلال الإسرائيلي اليوم، هو بغرض توجيه رسالة للجميع، أنه لن يكتفي بقطاع غزة حتى وإنّ توقف إطلاق النار، لافتا إلى أنّ لبنان أمام مرحلة جديدة من التصعيد العسكري.



وواصل منصور أن إسرائيل تريد أنّ تذهب بعيدًا في حربها لتشمل المناطق اللبنانية ككل، وعندما تضرب في بعلبك بإمكانها أنّ تضرب أي مكان، لكن هذا لا يعني أنّ يد إسرائيل مطلقة، بل أنها تواجه رد فعل، إذ ذُكر على لسان أمينها العام، الذي صرح أكثر من مرة، أن كل عمل عسكري سيُواجه بعمل عسكري مماثل له.

لأول مرة منذ بدء الحرب.. غارة إسرائيلية تستهدف بعلبك شرقي لبنان





وفي سياق متصل، استهدفت غارة إسرائيلية، اليوم الاثنين، شرق مدينة بعلبك في لبنان للمرة الأولى منذ بداية الحرب على غزة.

وقالت فضائية العربية، إن الغارات الإسرائيلية في بعلبك شرق لبنان؛ استهدفت مبنى من طابقين ومستودعا.

وأشارت إلى إخلاء محطات وقود ومخازن ومراكز اقتصادية تابعة لحزب الله في المدينة اللبنانية، وذلك بحسب ما أفادته في خبر عاجل لها.

من جهته، قال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إن إسرائيل شنت غارتين جويتين على الأقل استهدفتا محيط مدينة بعلبك، التي تعد معقل حزب الله الرئيسي في شرق لبنان.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الهجوم على أهداف في العمق اللبناني يأتي ردا على إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية في لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن جيش بلاده يهاجم الآن أهدافًا لحزب الله في عمق لبنان.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة إكس، صباح الاثنين: «الجيش يشن غارات في عمق لبنان تستهدف أهدافًا لحزب الله.

من جهته، أشار مراسل جريدة النهار اللبنانية، إلى تعرّض محيط مدينة بعلبك لغارة إسرائيلية، فيما أفادت معلومات أوليّة بسقوط غارتين على محيط المدينة.