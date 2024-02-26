إزالة 31 حالة تعدى بمساحة 10 ألاف و260 متر بأسوان

تواصل الوحدات المحلية جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الثانية من الموجه الـ 22 ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بأسوان بقيادة سيد مدنى بتنظيم حملات متتالية إستهدفت إزالة 31 حالة تعدى على أراضى أملاك الجولة بمساحة 10 ألاف و 260 م2 وذلك بنطاق أحياء غرب وجنوب.

شارك فى هذه الحملات القيادات الأمنية بمديرة أمن أسوان بمتابعة من اللواء مجدى سالم، وأيضاً نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والفنيين والعاملين مدعمين بالمعدات الثقيلة، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وتنوعت الإزالات ما بين إزالات صادر لها قرارات سابقة بواقع 9 حالات، وإزالات فورية فى المهد بواقع 22 حالة .