الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

حبس عاطل شرع بقتل شخص بسلاح ناري بالقليوبية

حبس متهم
حبس متهم

 

قررت جهات  التحقيق بالقليوبية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بإطلاق الرصاص على شخص إثر محاولته سرقة دراجته النارية بالإكراه في منطقة الخانكة، فأصابه بطلق ناري، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها والاستعلام عن حالة المصاب. 
 

حبس  عاطل شرع بقتل شخص بسلاح ناري بالقليوبية 


وتلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية، أخطارا من  اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول شخص مصابا بطلق ناري وحالته العامة مستقرة .


تم تشكيل فريق بحث توصل الى ان وراء ارتكاب الواقعة عاطل قام باستيقاف المجنى عليه اثناء سيره بدراجته ليلا لسرقتها بالإكراه منه إلا أن المجنى عليه قاومه فقام المتهم بإطلاق الرصاص عليه فأحدث إصابته وفرا المتهم هاربا. 


وفي أحد الأكمنة، ألقي القبض عليه وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجتهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم، وأصدرت جهات التحقيق قرارها السابق. 

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