حملات يومية لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن، بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص، ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية من إيقاف أعمال بناء مخالف وإزالة تعديات على الأرض الزراعية، عبارة عن غرف واسوار بالدبش الأبيض علي مساحه ١٥٠٠ متر تقريبا بناحية قصاصين الشرق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة حي ثان الزقازيق وقسم الاعلانات بحملة لإزالة اللوحات الإعلانية غير المرخصة بشارع القومية والمساكن التعاونية، وتم إزالة ١٤ لوحة إعلانية مخالفة وايداعها بمخازن الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وقد شنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح حملة لرفع الإشغالات، شملت الحملة شوارع سعد زغلول وهندسة الرى مزلقان المحطة، وتم رفع الاشغالات وتنظيم الباعة الجائلين والتنبيه بعدم وضع اشغالات بحرم الطريق، ومنع تكدس مركبات التوكتوك والتي تسير بصورة عشوائية، كما تم التنبيه على أصحاب المخابز بعدم وضع اغي استاندات حديدية أمام المخابز، وذلك لتحقيق الانضباط بالشارع، والحد من التكدسات والتجمعات، وتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين.

وفي مركز كفر صقر، تم شن حملة لرفع الإشغالات من الشوارع والطرق العامة حفاظاً على السيولة المرورية بمختلف الشوارع والطرق الداخلية، وأثناء الحملة تلاحظ قيام أحد المواطنين بعمل سلم أمام أحد المحال بالسويقة وعمل مظلة تعيق الطريق، على الفور تم إزالة المخالفة وفتح الطريق أمام حركة المواطنين وتحرير محاضر للمخالفين.