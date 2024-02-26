فنانين سنة أولى بطولة مطلقة فى السباق الرمضانى القادم

يخوض عدد كبير من الفنانين، فى الموسم الرمضانى المقبل لعام 2024، أولى تجاربهم فى البطولة المطلقة، التى تعتبر بالنسبهم لهم سنة أولى بطولة، بعدما استطاعو أن يخطفوا قلوب المشاهدين بأدوار من خلال البطولة المشتركة أوبأدوار قوية ثانوية، وحققوا الكثير من النجاح فى أعمال سابقة، فالبطولة المطلقة هى الحلم لكل فنان ويعتبرها الجهور والنقاد الوصول لقمة الهرم الفنى.

«الوفد» ترصد عدداً من الفنانين الذين يخضون السباق الرمضانى من خلال البطولة المطلقة لهم، ومن هؤلاء الفنان محمد دياب فى مسلسل «مليحة»

التى تدور أحداثه حول أسرة من أصل فلسطينى تعيش فى السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى لغزة ولكن عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من ميرفت أمين، أشرف زكى، وحنان سليمان، وآخرون، تأليف رشا الجزار، إخراج عمرو عرفه.

وكذلك يقوم النجم أحمد العوضى ببطولته المطلقة الأولى من خلال مسلسل «حق عرب» بمشاركة الفنانة دينا فؤاد وفاء عامر، وكارولين عزمى، ورياض الخولى، وأحمد عبدالله محمود وآخرين، ومن تأليف محمود حمدان ومن إخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

وتدور أحداث مسلسل حق عرب فى إطار شعبى أكشن من خلال الصراع بين أبطال العمل، مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى فى إطار شعبى، حيث يتعرض خلالها «العوضى» لبعض المواقف التى تغير مجرى حياته، خاصة بعد إنقاذ مالك المصنع «رياض الخولى» من حادث تتابع الأحداث.

وقالت الفنانة سلمى أبوضيف إنها تقدم أولى بطولة مطلقة لها من خلال مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة» المقرر عرضه فى رمضان 2024، وتجسد شخصية شيماء فتاة من عائلة بسيطة مهووسة بالتيك توك، قائلة: «إن المسلسل تحدٍ لها ليس لأنه أول بطولة مطلقة وهى مسئولية كبيرة ولكن أيضاً لأنه دور صعب وسيفاجئ الجمهور بطبيعة الشخصية التى أقدمها».

وأضافت أنها سعيدة بالتعاون مع نخبة من نجوم الفن منهم، ويشاركها فى التمثيل ليلى أحمد زاهر، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبدالحليم، محمد شاهين، إسلام إبراهيم، فضلًا عن المخرجة المتميزة ياسمين أحمد كامل، والرائعة السيناريست سمر طاهر، العمل من إنتاج عبدالله أبوالفتوح.

ويقدم الفنانان أحمد داش وعصام عمر، أول تجربة لهما فى البطولة المطلقة فى الموسم الرمضانى المقبل من خلال مسلسل «مسار إجبارى»، والذى يتضمن 15 حلقة، وتدور أحداثه فى إطار تشويقى..

ويشارك فى بطولة مسلسل «مسار إجبارى»، عدد كبير من الفنانين من بينهم صابرين، رشدى الشامى، مى الغيطى، وعدد آخر من الفنانين من تأليف أمين جمال وإخراج نادين خان، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتقدم النجمة مى عمر، أولى تجاربها فى البطولة المطلقة، من خلال شخصية «محامية» تدعى نعمة أبوعلب وهى شخصية جديدة تقدمها لأول مرة فى الدراما، قصة محمد سامى ويشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وإخراج محمد سامى، كما يشاركها فى البطولة الفنان أحمد زاهر، وكمال أبورية، وأروى جودة.