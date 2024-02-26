«التضامن» تستجيب لأسرة «وليد» وتصحيح محل الإقامة

حق الرد

تلقت «الوفد» عدداً من الرود لعدة شكاوى من وزارة التضامن الاجتماعى والتى نشرتها «الوفد» وتمت الاستجابة للعض والتوصية للبعض الآخر بالنسبة المواطن أشرف محمد بيومى الروبى- القاهرة والتى نشرت شكواه تحت عنوان أشرف يطلب المساعدة، فقد تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة وتبين أن الزوجة لديها فيزا تكافل باسم هدى هاشم محمد ويتم الصرف بها بشكل منتظم وتم توجيه المواطن لعمل قومسيون طبى لإضافة الإعاقة فى حالة الاستحقاق وإصدار فيزا كرامة له، وبالنسبة للمواطن وليد ربيع عبدالمنعم- القاهرة التى نشرت شكواه تحت عنوان فى انتظار فيزا تكافل وكرامة فقد تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة وتبين أن الزوجة لديها فيزا تكافل باسم بطة أحمد محمد ويتم الصرف بها بشكل منتظم وتم توجيه المواطن إلى تصحيح محل الإقامة على السستم وكذلك تم عمد تظلم لإضافة الإعاقة الخاصة بابنته تبارك ليتمنى لها الحصول على معاش كرامة.

أما المواطن سعيد محمود السيد إبراهيم- الجيزة التى نشرت شكواه تحت عنوان بطاقة الخدمات المتكاملة لأبنائى الثلاثة فقد تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة وتبين أن الأسرة مكونة من 5 أفراد بينهم 3 أبناء من ذوى الاعاقة والأب يعمل بإحدى الشركات (شركة أوراسكوم) والأسرة متحصلة على دعم كرامة للأبناء الاثنتين والابن الثالث يعمل بوظيفة 5٪ بشركة أوراسكوم وبالتالى لم يحصل على معاش كرامة لوجود تأمين له وبالاستعلام على منظومة الخدمات المتكاملة تبين أنه تم تسلم بطاقة الخدمات الخاصة بالأبناء.

محمود عبدالمنعم

المستشار الاعلامى