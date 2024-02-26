رفضوا معاشى دون أسباب

توفى زوجى بعد رحلة عذاب مع المرضى، وكان يحصل على معاش تكافل وكرامة وبعد وفاته تقدمت للحصول على نفس المعاش رحمة بظروفى أسرتى التى لا تحصل على أى دخل من أى جهة، ولكن للأسف طوال السنوات الماضية لم أتقاضَ أى معاش رغم أننى تقدمت لمكتب دهشور بالبدرشين عدة مرات بالبطاقة رقم 27610232100723 للاستعلام عن سبب توقف المعاش ولا أجد سوى رسالة مرفوض غير مطابق لشروط الصرف ولا أدرى ماذا أفعل لكى تنطبق على أسرتى البائسة شروط الصرف، فزوجى مات مريضاً وترك الأسرة مديونة وأبناء لا يعملون وزوجة لا تملك من حطام الدنيا شيئاً فهل ظروفنا الصعبة ستشفع لنا لدى السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أم أننا سنظل هكذا.

ناهد دياب عبدالفتاح محمد

01030876540