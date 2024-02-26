أيمن محسب: جميع الأسعار انخفضت بنسبة 25% بفضل “رأس الحكمة”.. شاهد

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن صفقة رأس الحكمة ضبطت الأسواق والاسعار في اسبوع واحد من إبرام الصفقة وسيطرت على شكل الدولار، مشددا على أن جميع المنتجات من بينها المنتجات الغذائية المختلفة شهدت انخفاض بسبب إبرام الصفقة من ٢٠٪ الى ٢٥٪، وهو واقع يعيشه الجميع الان.

وأوضح "محسب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ندى رضا، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أنه يعقب الصفقات الاستثمارية تغير في الواقع وشكل الاقتصاد والمنهجية في التعامل مع الملفات أيضا بتتغير، منوها بأن منهجية وجلسات الحوار الوطني ستتغير هذا الاسبوع، وسيكون العمل من أجل الخروج بتوصيات سريعة وناجزة.

وشدد على أن مصر جاذبة للاستثمارات وكان هناك ثقة كبيرة بأن مناخ الاستثمار تم تعديله، كما أنه كان هناك رؤية بأن مصر تستطيع جذب أكثر للاستثمارات الأجنبية والمستثمرين، مؤكدا أن مخرجات كان له سباب في ضبط عملية البيروقراطية وتسهيل مهمة تأسيس الشركات، منوهًا بأن صفقة "رأس الحكمة" نتيجة لمخرجات الحوار الوطني وضبط البيروقراطية والتسهيل للمستثمرين من خلال وجود مناخ جيد للاستثمار.

وأوضح مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن هذه الصفقة أحدثت ضبط سريع جدًا في الأسواق المصرية وسيطرت على شكل الدولار وذلك خلال أسبوع واحد فقط من إبرام صفقة ومشروع تطوير مدينة "رأس الحكمة".

ونوه بأنه يتم العمل ليكون هناك مخرجات وتوصيات صادرة عن جلسات الحوار الوطني والتي سيكون لها دور في التغلب على هذه الموجة من الارتفاع في الأسعار وضبط أسعار الدولار.