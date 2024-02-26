18.1 مليون جنيه أرباح العربية للمحابس خلال 2023

أظهرت القوائم المالية لشركة العربية للمحابس، خلال العام الماضي، ارتفاع صافي ربح الشركة بنسبة 100%، على أساس سنوي.

قالت الشركة في بيان للبورصة أنها سجلت صافي ربح بلغ 18.1 مليون جنيه خلال 2023، مقابل 9.05 مليون جنيه أرباحاً في 2022.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 171.84 مليون جنيه بنهاية 2023، مقابل 127.96 مليون جنيه خلال 2022.

يشار إلى أن العربية للمحابس، حققت صافي ربح بلغ 15.7 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 10.54 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفعت المبيعات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 127.18 مليون جنيه، مقارنة بـ93.64 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.