ضبط 279 طن أعلاف وفوسفات مجهولة المصدر بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الخارجية بالبحيرة رقابتها المشددة على المخابز والأسواق حيث اسفر الحملات

بمركز إيتاى البارود عن ضبط ٢ طن سوبر فوسفات مجهول المصدر و ١٠٠٨ عبوة عسل مجهول المصدر و١٠ شكائر أسمنت مجهول المصدر و كمية من المجمدات غير صالحة للإستهلاك الآدمي ، كما تم تحرير ٨ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وبمركزى دمنهور وبدر تم ضبط ٢٧٧ طن أعلاف مجهولة المصدر و٩٠ عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية ،كما تم تحرير ٣ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وبحملة مماثلة بمركز المحمودية تم ضبط ٧ مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ،كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار و محضرين لعدم نظافة أدوات العجين.

كما تم ضبط مصنع لتصنيع المصاصة بدون ترخيص وتم التحفظ على ١٥٠٠٠عبوةمصاصة وعدد٣٠٠كرتونة و٣٠٠٠كيس بداخل المصنع بمركز كوم حماده . هذا وياتى ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة حيث شددت الدكتورة/ نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.