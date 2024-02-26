محافظ بني سويف يتابع إجراءات المقابلات الشخصية لمُتقدمي الوظائف الإشرافية بالإدارات

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسئولي التعليم ،الإجراءات التي تقوم بها المديرية، تمهيداُ لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الإشرافية والتي تشمل (مديري ووكلاء إدارات التعليم ، وموجهي عموم وأول ، ومديري ووكلاء المدارس) لتقييم واختيار أفضل العناصر المؤهلة ذوي المهارات والقدرات والمعارف اللازمة لمسايرة التطور الذي تشهده المنظومة التعليمية وبما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأشار هاني عنتر وكيل التعليم، إلى أنه تم تشكيل اللجنة المُكلفة بتقييم واختيار قيادات الإدارة المدرسية والتوجيه بالمديرية لإجراء المقابلات الشخصية لشغل تلك الوظائف، والتي من المقرر أن تبدأ اعتباراً من الأحد المقبل 3 مارس 2024 وتستمر حتى الأربعاء 13 من نفس الشهر بمكتبة المديرية.

وأضاف "عنتر" أن المقابلات تهدف إلى ضخ دماء جديدة لخدمة المنظومة التعليمية واكتشاف قيادات إدارية وفنية جديدة تثري المنظومة،مشيرا إلى التزام اللجنة المشكلة لاختيار القيادات بمعايير المصداقية والشفافية والأمانة المهنية مع تطبيق كافة عناصر التقييم لكافة الوظائف الإشرافية وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك .

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