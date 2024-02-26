التنمية المحلية تتابع تنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة

تابعت وزارة التنمية المحلية إجراءات محافظة الدقهلية لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة، حيث دشن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المرحلة الثانية من مبادرة 100 مليون شجرة والتي تضم 6 أنواع من الأشجار المثمرة و5 أنواع من أشجار الزينة والأشجار الخشبية، وقال "مختار" إنه سيتم توزيع الأشجار علي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وذلك لزراعتها بالشوارع والطرق العامة والحدائق وكذلك علي مديريات التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة وجامعة المنصورة لزراعتها بالمدارس والمستشفيات ومراكز الشباب وبحدائق الكليات الجامعية وذلك تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية.

جاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة بالمحافظات تعزيزا لجهود الدولة المصرية لتوفير بيئة نظيفة ونشر الوعي البيئي لدى المواطنين والحد من التغيرات المناخية وفي إطار مشاركة مصر في مؤتمر تغير المناخ COP 28، وتنفيذاً لرؤية مصر 2030، وفي إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التنمية المحلية وزارة الإنتاج الحربي وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من السيد اللواء هشام آمنة في هذا الشأن.

وأوضح مختار أن كامل حصة الدقهلية من المرحلة الثانية للمبادرة تبلغ 370 ألفًا و800 شجرة يتم توزيعها علي كافة المراكز والمدن والأحياء والقري علي مستوي المحافظة وأشار "مختار" أن المبادرة تأتي أهميتها لتحسين نوعية الهواء والحد من مخاطر الاحتباس الحراري والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وزيادة الرقعة الخضراء.

ووجه مختار بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال زراعة الأشجار ورعايتها والحفاظ عليها حرصاً علي تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة بنطاق محافظة الدقهلية.

ومن جانبه أوضح الدكتور عماد النجار مدير عام إدارة شئون البيئة أن المرحلة الثانية ضمت أشجار مثمرة منها الليمون والبرتقال واليوسيفي والجوافة والرمان والتوت فضلًا عن أشجار الزينة والأشجار الخشبية.