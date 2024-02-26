إليسا تنعى فادي إبراهيم: خلص وجعك

ودّعت الفنانة إليسا الراحل فادي إبراهيم بكلمات موجعة، والذي رحل عن دنيانا صباح اليوم بعد صراع مع المرض، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “إكس”.

إليسا تودع فادي إبراهيم :إلك الراحة الأبدية

كتبت إليسا في وداع فادي إبراهيم: “بيقولوا الحياة مهزلة، يش رغم هيك أوقات صعب كتير نضحك ونرقص عالأحزان، الممثل فادي إبراهيم بيوجعنا كتير رحيلك بس هلأ خلص وجعك إلك الراحة الأبدية”.

اللحظات الأخيرة في حياة فادي إبراهيم

كان قد رحل فادي إبراهيم صباح اليوم عن عمر ناهز 68 بعد صراع مع المرض، الذي دخل على إثره أحد المستشفيات الكبرى في لبنان لتلقي العلاج اللازم.

كان قد تعرض فادي إبراهيم خلال الأيام الماضية لوعكة صحية شديدة نتج عنها توقف كليتيه عن العمل كما تعرض لبتر ساقة لتزايد مضاعفات إصابته بمرض السكري.

تعاون قصي خولي وفادي إبراهيم

كان قد شارك قصي خولي الراحل فادي إبراهيم في مسلسل 2020 حيث حقق لقاءهما في المسلسل نجاح جماهيري كبير وردو فعل إيجابية من متابعي المسلسل.

ولد فادي إبارهيم في 13 إبريل 1956، ولمع نجمه من خلال عدد كبير من الأعمال الفنية على المستوى الدرامي بشكلٍ خاص، أبرزها “البوابة الثانية، للموت 2، 2020، أسمهان، وأخرهم الزمن الضائع”.

وبجانب التمثيل عمل فادي إبراهيم كمترجم لأفلام وثائقية لتلفزيون لبنان، وماكيرر حيث سافر إلى برلين للمشاركة في دورات التجميل للمحترفين.

بدايات فادي إبراهيم

بدايته كانت في فرقة الكشافة المدرسية التي كان تنظم مسرحيات واسكتشات، في العام 1979انخرط في فرقة ناصر مخول الفولكلورية " وشارك معه في شانسونييه "والخير لقدام" لوليد خاطر ، ثم في مسرحية للاطفال "حكاية ستي ام فؤاد". رشحه الممثل اللبناني إيلي صنيفر آداء دور شخصية أجنبية، جيمي جاك الاميركي، في مسلسل "الوحش" أول تجربة له ثم مع الكاتب مروان نجار و"حكاية كل بيت".