طارق فهمي: الاستثمار والسياسات المالية أهم ملفات الحوار الوطني

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على أهمية استئناف جلسات الحوار الوطني من جديد، والذي يأتي على رأس أولوياته الملف الاقتصادي، فمن الضروري إعادة التأكيد على التنمية الاقتصادية والسياسات المالية والنقدية، بالإضافة لاستكمال جدول الأعمال.

وأضاف فهمي في تصريحه لـ"الوفد"، أن الملف الاقتصادي له أولوية كبير في هذا التوقيت، وبالتالي يحب الاهتمام به وليس بالجانب السياسي فحسب، لافتًا إلى اهتمام الرئيس السيسي بالحوار الوطني ومخرجاته التي تم تنفيذ جزء منها.

وقال أستاذ العلوم السياسية، أن هناك عناوين عريضة يجب تناولها في جلسات الحوار الوطني وهي الاقتصاد والمال والاستثمار والتنمية وجذب رؤوس الأموال، خصوصًا مع احتمالات وجود تعديل وزاري بالتالي يكون موجه للحكومة وقطاعاتها.

ويذكر، أن الحوار الوطني استأنف جلساته صباح اليوم على مدار أربعة أيام، بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين.

ويتناول الحوار الوطني الشق الاقتصادي، للتركيز على محاول التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجوز الموازنة، أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، العدالة الاجتماعية.