غدًا.. محاكمة 6 متهمين في قضية داعش كرداسة

تستأنف الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة ببدر، غدًا الثلاثاء، محاكمة 6 متهمين بالانضمام إلى خلية داعش كرداسة.

ووجهت للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

قرار جديد حول عصابة ترويج مخدر الهيدرو بعين شمس



أصدرت جهات التحقيق، قرارًا بإحالة متهمين بحيازة كمية من مخدر الهيدرو وزنت كيلو جراما، وسلاح ناري في عين شمس، إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمتهما، بعد الانتهاء من التحقيقات والاستماع لأقوال المتهمين.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين، عثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الهيدرو وزنت كيلو جرام – فرد خرطوش- عدد من الطلقات)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهما الآثمة.



