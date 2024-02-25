ملك الأردن: استمرار الحرب على غزة خلال رمضان سيزيد خطر توسع الصراع

شدد العاهل الأردني على ضرورة بذل أقصى الجهود للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين الأبرياء،وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وأشار إلى أن استمرار الحرب على غزة خلال شهر رمضان سيزيد من خطر توسع الصراع.

الهباش: العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني تجاوز كل الأعراف





أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، أن الفلسطينيين يواجهون حرب إبادة جماعية يشنها الاحتلال الاسرائيلي وسط صمت دولي.

وقال الهباش بحسب وكالة إنباء الشرق الأوسط، إن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني تجاوز كل الأعراف وتخطى القوانين الدولية، مشددا على أن استمرار العجز الدولي عن إيقاف الحرب الإسرائيلية سيؤدي إلى تفاقمها بأبشع صورة.

وأضاف أن استفزازات المستوطنين الإسرائيليين لم تتوقف ونتوقع أن تستمر خلال شهر رمضان المُبارك ، موضحا أن تلك الاعتداءات لن تمر دون رد فعل فلسطيني.

وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية الحالية تتولى إدارة الشأن الداخلي، بينما شأن السياسة والمفاوضات والمواجهة مع الاحتلال هذا من اختصاص منظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها التي يقف على رأسها الرئيس محمود عباس، لافتا إلى أن شكل الحكومة يتغير ولكن الأهداف والرؤى الفلسطينية لا تتغير.