قصي خولي يودّع فادي إبراهيم بكلمات مؤثرة

نعى الفنان قصي الخولي الراحل فادي إبراهيم، وذلك عبر خاصية ستوري على حسابه الرسمي على بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

نعي قصي خولي لفادي إبراهيم:من آمن بي وإن مات فسيحيا

ودّع قصي خولي فادي إبراهيم، قائلًا: "من آمن بي وإن مات فسيحيا، وداعًا أبو عمر الله معك خيّ"

اللحظات الأخيرة في حياة فادي إبراهيم

كان قد رحل فادي إبراهيم صباح اليوم عن عمر ناهز 68 بعد صراع مع المرض، الذي دخل على إثره أحد المستشفيات الكبرى في لبنان لتلقي العلاج اللازم.

كان قد تعرض فادي إبراهيم خلال الأيام الماضية لوعكة صحية شديدة نتج عنها توقف كليتيه عن العمل كما تعرض لبتر ساقة لتزايد مضاعفات إصابته بمرض السكري.

تعاون قصي خولي وفادي إبراهيم

كان قد شارك قصي خولي الراحل فادي إبراهيم في مسلسل 2020 حيث حقق لقاءهما في المسلسل نجاح جماهيري كبير وردو فعل إيجابية من متابعي المسلسل.

ولد فادي إبارهيم في 13 إبريل 1956، ولمع نجمه من خلال عدد كبير من الأعمال الفنية على المستوى الدرامي بشكلٍ خاص، أبرزها “البوابة الثانية، للموت 2، 2020، أسمهان، وأخرهم الزمن الضائع”.

وبجانب التمثيل عمل فادي إبراهيم كمترجم لأفلام وثائقية لتلفزيون لبنان، وماكيرر حيث سافر إلى برلين للمشاركة في دورات التجميل للمحترفين.